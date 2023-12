Una supuesta supuesta falla técnica causó un retraso de casi 4 horas en uno de los viajes del Tren Maya, obra emblemática de la denominada Cuarta Transformación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró el tramo del Tren Maya que comunica a Campeche con Cancún el 16 de diciembre de 2023, lo cual significó el regreso de los trenes de pasajeros en México.

AMLO destacó que la construcción del Tren Maya no requirió deuda, pues el recorrido total de mil 554 kilómetros fue realizado con inversión pública:

“Y vamos a informar en su momento sobre la inversión que no es un gasto, porque también no hay una obra así con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública, no se debe nada del Tren Maya”

AMLO