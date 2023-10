Sigue la pasarela de ex funcionarios federales en Palacio Nacional; hoy, 12 de octubre, Tatiana Clouthier, ex titular de la Secretaría de Economía, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La visita de Tatiana Clouthier se da un día después de que Adán Augusto López Hernández, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), visitó a AMLO en el inmueble de la plaza de la Constitución.

Además, la visita de la ex secretaria de Economía se da a un año y 6 días de que presentó su renuncia al gabinete del presidente de México, el 6 de octubre de 2022.

Cerca de las 12:35 pm de hoy jueves 12 de octubre, Tatiana Clouthier salió de Palacio Nacional, en donde se reunió con AMLO, y respondió a los medios de comunicación el motivo de su visita al presidente de México.

La ex funcionaria federal afirmó que sostuvo una platica de amigos con el presidente , y cuando fue custionada sobre su reintegración al gabinete presidencial, Tatiana Clouthier respondió que no ocurrirá.

La pregunta sucedió debido a que este jueves, durante la conferencia mañanera del 12 de octubre, AMLO aseguró que todo aquel que quiera regresar a su equipo de trabajo es bienvenido, pues acusó que es dificil encontrar buenos servidores públicos.

En ese sentido, Tatiana Clouthier fue cuestionada sobre una posible reincorporación al gabinete presidencial, no obstante, aclaro que la reunión con AMLO fue “una platica de amigos, como personas que nos queremos y que queremos a la patria ”.

Con respecto a la posibilidad de trabajar en la campaña de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, Clouthier señaló que eso lo habla directamente con la Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T.

“Eso no se habla con el presidente, se habla con Claudia. (¿Con Claudia has hablado?) Ya me entreviste con ella y estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero”

Tatiana Clouthier