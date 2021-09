¿Septiembre es el mes que registra los sismos más fuertes en México?

Va. Pa calentar, empecemos con un análisis obvio: ¿han ocurrido más terremotos en Septiembre?



Vemos que no es el mes donde más sismos han ocurrido, pero si hay un extraño pico en el mes 9.



Ok, pero no nos importa tanto si ocurren más sismos en Sept, solo si son más fuertes... pic.twitter.com/Bgrn4Ngdee