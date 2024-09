Fue el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien hizo un llamado a los maestros para no aplicar el examen Mejoredu por ser “neoliberal”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (Mejoredu), el objetivo de su evaluación diagnóstica es informar a docentes y escuelas sobre los estudiantes para mejorar el aprendizaje, sin realizar comparaciones.

Mejoredu es un organismo descentralizado que nació en 2019, pero en palabras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las evaluaciones serían insuficientes para trazar una política educativa en México.

Fue en su perfil de X (antes Twitter) que Marx Arriaga, funcionario de la SEP, hizo un llamado al magisterio para que apliquen la evaluación diagnóstica de Mejoredu que definió como “neoliberal”.

Sin dar contexto del porqué al llamado a profesores, Marx Arriaga señaló que en todo el país está en contra de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) de la SEP, ya que se obliga a los docentes a realizar la evaluación de Mejoredu.

Por lo mismo, llama a los profesores a no realizar este “ejercicio neoliberal”, ya que la evaluación de Mejoredu es voluntaria y no puede permitirse que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto .

“La participación será de carácter voluntario para todas las escuelas públicas y privadas del país, así como para los servicios educativos que ofrezcan educación preescolar, primaria y secundaria. Esta disposición excluye a los planteles de Educación Básica Comunitaria". Cita Marx Arriaga sobre aplicación de la evaluación Mejoredu

En publicaciones posteriores (pero ya sin mencionar la evaluación “neoliberal” de Mejoredu), Marx Arriaga señaló que la SEP dio “sangre y sudor” por la NEM, por lo que no sólo pide, sino que convoca a los profesores a la resistencia.

Ya que la Nueva Escuela Mexicana tiene autonomía profesional por la cual luchar, así como por los libros de texto de la SEP; y añadió que lo peor que podría pasarle a la NEM es privatizarla y el silencio.

La evaluación diagnóstica de Mejoredu se realiza en conjunto con la SEP y se encuentra en aplicación desde el pasado 9 de septiembre para finalizar este miércoles 25, desde el tercer grado de kínder hasta el tercero de secundaria.

Dicha evaluación de Mejoredu de este ciclo escolar (2024-2025) se conforma de Ejercicios Integradores de Aprendizaje acordes al plan de estudio de nivel básico, reflejando lo aprendido por los estudiantes mediante un conjunto de tareas.

¡Magisterio, resistan!



En todo el país, en contra de la NEM, se obliga a los docentes al desarrollo de la Evaluación Diagnóstica de @MejoreduMX.



¡RESISTAN! No permitan que la NEM se convierta en un producto. Recuerden, ese ejercicio neoliberal de MEJOREDU es ¡VOLUNTARIO! — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) September 24, 2024

¿IMCO estaría de acuerdo con Marx Arriaga? Esto dijo en 2023 de la evaluación de Mejoredu

En 2023, IMCO compartió una investigación referente a la evaluación de Mejoredu, las cuales definió como insuficientes para guiar la política educativa en México, debido a sus limitaciones metodológicas.

Sin embargo, declaró que las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional son necesarias para guiar la planificación y de esta manera mejorar los programas escolares.

Si bien la evaluación diagnóstica Mejoredu (tomando la de 2022) sirvió como retroalimentación, no para guiar la construcción de un sistema educativo competente, al tener resultados poco concluyentes.

IMCO definió que las evaluaciones de Mejoredu no son representativas por sus márgenes de error y su carácter voluntario, además que no son comparables, debido a que la interpretación fue de parte de los docentes con un mínimo de apoyo.

Y no fue equitativa, debido a que las autoridades (SEP) no destinaron los recursos para implementar el examen Mejoredu, por lo que los recursos se obtuvieron de las comunidades educativas y en consecuente, no todos tuvieron acceso a la evaluación .

De momento, la SEP no se ha pronunciado referente a la ponencia y llamado de Marx Arriaga hacia los profesores referente no aplicar a la evaluación Mejoredu.