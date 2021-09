Senadoras presentarán iniciativa para garantizar el aborto seguro; no es prioridad para AMLO, afirma Patricia Mercado

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado aseguró que senadoras de diferentes grupos parlamentarios presentarán una iniciativa para garantizar el derecho al aborto seguro.

Además, dijo que espera que no se deje para el final la discusión de su iniciativa debido a que para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ésto no es una prioridad.

Mercado aseguró que es muy importante que la iniciativa haya sido firmada por senadoras de diferentes grupos parlamentarios como

“Estamos presentando senadoras de todas las secciones parlamentarias y eso me parece un compromiso muy importante de todas nosotras para lograr que lo más pronto posible hagamos que el Congreso haga su trabajo frente a la resolución de la Corte para garantizar el derecho a decidir”

En entrevista para Así las cosas, Patricia Mercado aseguró que las senadoras buscan que se reforme la Ley General de Salud, así como el Código Penal federal para garantizar el derecho a decidir y un aborto seguro a mujeres y personas gestantes.

Las senadoras de las diferentes bancadas presentarán la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal la próxima semana en tribuna.

Además, se alegró de compartir que son mayoría las mujeres que apoyan en el Senado las reformas para garantizar un aborto seguro.

Sin embargo, dijo que espera que no sea una legislación que se deje para el final, pues el presidente AMLO se a mostrado reticente ante la iniciativa.

Esto porque el mandatario considera que el aborto es un tema polémico que divide a la sociedad y no está de acuerdo con impulsarlo, aseveró Patricia Mercado.

“El presidente no está de acuerdo con que esto sea una prioridad, no está de acuerdo con impulsarlo. Esto sí le parece que divide a la sociedad y que es un tema polémico y que tiene otras prioridades”

Aun así, espera que, independientemente de las prioridades de AMLO se pueda acordar en el Parlamento de forma rápida la aprobación de las reformas.

Por otra parte, recordó que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado inconstitucional la penalización del aborto, es necesario que se legisle.

Mercado aseguró que si esto no se hace, las mujeres que requieran un aborto seguro deberán ampararse, lo que dificultará su situación.

“El hecho de cambiar ya la legislación es lo que de verdad despenaliza. Mientras no cambiemos los Códigos Penales Estatales, mientras en los estados de la República, no se anulen estos artículos que criminalizan el aborto por decisión, no se va a poder ejercer el derecho”

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano