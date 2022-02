Senado de la República expulsa del recinto a la prensa

Alrededor de las 14:00 horas del día de hoy martes 1 de febrero, miembros de la prensa fueron expulsado del recinto durante la sesión del Pleno del Senado de la República.

Reporteros, fotógrafos y camarógrafos fueron desalojados sin explicación o motivo alguno del Salón de Sesiones del Senado de la República.

La expulsión de los medios de comunicación se llevo a cabo por personal del recinto parlamentario cuando se discutía la Comisión Especial del Senado que investigó los abusos de autoridad en Veracruz.

Video: Senado de la República desaloja a prensa del pleno

El momento del desalojo quedó captado mediante video, el cual rápidamente se ha comenzando a viralizar en redes sociales.

Durante el material puede observarse como personal del recinto parlamentario le indica a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban en el palco exclusivo para medios de comunicación que debían retirarse.

Aquí queriendo sacar a los fotógrafos del @senadomexicano pic.twitter.com/jDodyNIpLT — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 1, 2022

De acuerdo con información de Leti Robles de la Rosa, únicamente personal del Canal de Congreso “podían quedarse y todos los demás debíamos salirnos.”

Minutos después de ocurrido el desalojo, miembros de la prensa indicaron que volvieron a ingresar al recinto, sin embargo, no por invitación del Senado de la República, detallaron.

Cabe señalar que este tipo de decisiones solo se toman desde la Mesa Directiva del Senado de la República.

Olga Sánchez Cordero se disculpa con la prensa tras desalojo del Senado

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, se disculpó con los medios de comunicación tras desalojo del recinto.

Una vez que miembros de los medios de comunicación ingresaron nuevamente al reciento del Senado de la República, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa.

“He dado instrucciones de que esto no vuelva a ocurrir, no estábamos enterados”, declaró Olga Sánchez Cordero asegurando que la situación con la prensa no pasaría de nueva cuenta.

“Ofrezco disculpas a las y los periodistas que ya están nuevamente con nosotros y que de ninguna manera obstruyó su trabajo hace algunos momentos” Olga Sánchez Cordero