Cinco de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han inscrito como aspirantes a sucesores o sucesoras de Arturo Zaldívar en la presidencia del máximo tribunal.

Se trata de dos mujeres y tres hombres, que ocuparía la presidencia de la SCJN por un periodo de cuatro años a partir del 1 de enero de 2023.

5 aspirantes a presidir la SCJN de 2023 a 2026

Yasmín Esquivel Mossa Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena Javier Laynez Potisek Alberto Pérez Dayan Norma Lucía Piña Hernández

1.- Yasmín Esquivel Mossa

es licenciada en Derecho por la UNAM Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública

Especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y Sistema Financiero Mexicano, por la Universidad Panamericana

Maestra en Administración de Instituciones Educativas

Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid

Yasmín Esquivel Mossa fue ratificada por el Senado de la República inicios de 2019 como integrante de la Corte a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su curriculum señala 35 años de trayectoria como servidora pública y sus intereses se basan en la promoción de derechos humanos, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

De hecho, su proyecto de trabajo 2023-2026 lo tituló “Justicia para todas las personas” y propone una SCJN más abierta en cuanto a datos, digitalización, inclusiva, entre otras líneas de trabajo.

Yasmín Esquivel Mossa está casada con el empresario y asesor de AMLO, José María Riobóo.

2.- Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena

Nación en Cuernavaca, Morelos el 14 de octubre de 1969

es licenciado en Derecho por la UNAM Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, de la que recibió Certificado en Tributación Internacional

Es considerado exalumno distinguido de Harvard por lo cual visita la universidad para los conservatorios con la comunidad académica.

Becado por la Fundación Fulbright-García Robles para sus estudios de posgrado

De 1995 a 2012 trabajó como abogado en firmas privadas y ocupó cargos públicos en sector hacendario.

En 2012 fue ratificado por el Senado para ser ministro de la SCJN por 15 años. Fue propuesto por el expresidente Felipe Calderón .

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es embajador de buena voluntad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y miembro de la junta directiva del Global Judicial Institute on the Environment.

Forma parte de la Barra Mexicana de Abogados y de la Barra del Estado de Nueva York.

Para el ministro el importante que la Constitución sea leída e interpretada de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

Su argumentación es liberal y para él las reglas que limitan los derechos humanos se deben interpretar de manera mas restrictiva posible.

Para el ministro es importante analizar con perspectiva de género y entender que la Constitución no discrimina por orientación sexual.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran el combate al acoso laboral las tecnologñias de información, digitalización, entre otros.

3.- Javier Laynez Potisek

, originario de Torreón Coahuila, nació el 2 de julio de 1959 Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana

Diplomado en Administración Pública por el Instituto Internacional de la Administración Pública en Paris, Francia

Maestro enAdministración Fiscal por la Universidad de Paris

Maestro en Derecho por la Universidad de Paris

Doctor en Derecho Público por la Universidad de Paris

Fue ratificado por el Senado en 2015 como ministro de la SCJN.Fue propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto .

Entre sus líneas de trabajo se encuentran cercanía a la gente, paridad de genero, eficiencia en el gasto administrativo, juicios en linea, entre otros.

4.- Alberto Pérez Dayán

nació el 13 de diciembre de 1960 en la Ciudad de México Es licenciado den derecho por la Universidad La Salle

Especializado en Amparo por la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo

Especializado en Derecho Constitucional y Administrativo

Maestro en Derecho por la UNAM

Doctorado en Derecho por la UNAM

Alberto Pérez Dayán es miembro de la la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Abogados, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, entre otras organizaciones.

Fue ratificado por el Senado como ministro de la SCJN el 22 de noviembre de 2012. Fue propuesto por el expresidente Felipe Calderón .

Entre sus ejes de trabajo se encuentran austeridad, equidad de género, fomento del teletrabajo, entre otros.

5.- Norma Lucía Piña Hernández

es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y licenciada en Derecho por la UNAM Especializada en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación

Especializada en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM

Especializada en Derecho Penal por la Universidad Panamericana

Diplomada en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal

Especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España

Además de maestra, Norma Lucía Piña Hernández ha ocupado cargos públicos en como jueza por oposición y magistrada.

Entre sus objetivos de trabajo se encuentran ahorro presupuestal, combate a la corrupción; instauración del servicio civil de carrera en las áreas de la SCJN y el CJF; implementar unidades en materia de perspectiva de género, discapacidad, medio ambiente, pueblos indigenas, entre otros.

Fue propuesta por Enrique Peña Nieto y ratificada por el Senado en 2015.

¿Cómo se elige presidente de la SCJN?

El presidente es votado entre los once ministros que conforman la SCJN y no puede haber reelección por lo que Arturo Zaldívar no puede ampliar su presidencia.

El plan de trabajo presentado por los cinco ministros y ministras también incluye al Consejo de la Judicatura Federal ya que también lo presiden.