Santiago Nieto tomó la decisión de hablar sobre el retiro de su candidatura efectuado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de Toluca y esto dijo sobre la medida.

Luego de que magistrados del TEPJF de Toluca decidieron bajar a Santiago Nieto de las elecciones 2024, el funcionario ya emitió su respuesta a tal determinación.

Y, de acuerdo con su argumento, el retiro de su candidatura al Senado por Querétaro no es más que una demostración de que la oposición teme al poder de la Cuarta Transformación.

“Los panistas tienen miedo”, dijo Santiago Nieto dirigiéndose a los autores del recurso que lo acusó de no cumplir con los requisitos para su candidatura; esta fue su declaración.

Vamos a estar en la boleta este 2 de junio, la justicia me dará la razón. Es momento de sonreír porque de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum y todos las y los candidatos de #Morena , Querétaro será parte de este movimiento de izquierda. #QueretanoSoySeñores #SonríeVamosAGanar pic.twitter.com/nFC62N8KEF

Por iniciativa del PAN y decisión de TEPFJ, Santiago Nieto se quedó sin candidatura en Querétaro para el Senado, sin embargo, él ya dijo lo que piensa sobre este retiro obligado de la contienda.

Ello a través de una entrevista con el comunicador Manuel López San Martín, con quien descalificó el criterio de la oposición para revocar su candidatura por razones de residencia.

El argumento central es que como fui el encargado de despacho por la Procuraduría de Hidalgo no podía tener residencia en Querétaro. Lo cierto es que no fui procurador, fui jefe de despacho, no es figura para tener residencia en el estado. Ante la ausencia del gobernador, asumo el cargo.

Santiago Nieto