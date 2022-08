Sandra Ávila Beltrán, ex narcotraficante de 62 años conocida como La Reina del Pacífico demandó regalías a Netflix y Telemundo por “La Reina del Sur”, pero p odría quedarse como el perro de las dos tortas.

Sandra Ávila Beltrán asegura que, como el personaje principal de la serie está basado enb ella, le debe de ser pagado un monto millonario.

Por ello, inició un proceso administrativo contra Netflix y Telemundo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde exige el 40% de lo ganado por la serie que cuenta con 2 temporadas.

Sandra Ávila Beltrán inició una demanda administrativa contra Netflix y Telemundo por “La Reina del Sur”, en la que exige un pago por el uso de su imagen.

La Reina del Pacífico denuncia que han estado usando su imagen sin su consentimiento, particularmente del 19 de abril de 2019, cuando usaron videos de su arresto para promocionar la segunda temporada de la serie de narcotráfico.

Incluso, Kate del Castillo dijo que tuvo una conversación con Sandra Ávila Beltrán para poder interpretar a Teresa Mendoza de la mejor manera.

Aunque la misma Sandra Ávila Beltrán desmintió haber sostenido tal conversación, la sola mención de su nombre por la actriz protagonista ya implicaría el uso de su imagen sin su consentimiento, asegura su defensa.

Por ello, pide se le entregue el 40% de todas las ganancias que han generado las 2 temporadas de La Reina del Sur por parte de Netflix y Telemundo, así como de las resultantes de la tercera temporada próxima a estrenarse.

Sandra Ávila podría quedarse como el perro de las dos tortas por la demanda a Netflix y Telemundo

De acuerdo con los abogados de Sandra Ávila, el proceso administrativo iniciado en el IMPI, es el primer paso para conseguir el pago por el uso de su imagen.

Sin embargo, de ser desestimada la demanda, continuarán por la vía civil y, de ser necesario el caso contra Netflix y Telemundo llega al Poder Judicial e i ncluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, Netflix y Telemundo aseguraron que no pagarán ni un peso a Sandra Ávila Beltrán como regalías por La Reina del Sur.

De acuerdo con las empresas estadounidenses, al ser Sandra Ávila Beltrán una figura pública, no tiene derecho a recibir regalías.

Asimismo, informaron a sus abogados que no darán a conocer las ganancias que se han generado con las 2 temporadas que hay actualmente de esta serie, como han exigido.

Para lograr el objetivo de no pagar a Sandra Ávila Beltrán, Netflix y Telemundo contrataron al despacho Bashman, Ringe y Correa, uno de los más influyentes en México.

Netflix y Telemundo afirman que la ex narcotraficante conocida como La Reina del Pacífico, no tiene derecho sobre su propia imagen y, en consecuencia, no puede reclamar regalías.

De acuerdo con las empresas de entretenimiento, la elaboración de series de narcotraficantes está amparado por el artículo 6º de la Constitución Mexicana como ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo , la SCJN ha amparado la invasión de la privacidad a personas que sean “notoriamente públicas” como lo es Sandra Ávila Beltrán.

Con información de Milenio