Tras más de siete años de haber salido de la cárcel, Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, reapareció y anda libre presumiendo su vida en Tik Tok.

En su cuenta de TikTok, Sandra Ávila Beltrán, de 61 años, ha publicado al momento 13 videos y suma alrededor de 32.8 mil seguidores .

¿De qué es el contenido de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, en TikTok?

En su cuenta de TikTok, Sandra Ávila Beltrán, “la reina del Pacífico”, presume sus viajes, hábitos y corridos que le han compuesto.

De acuerdo con la información de sus contenidos, la reina del Pacífico compartió su primer video el pasado 29 de junio de 2022 donde aparece una foto de ella en la playa y de fondo el corrido “La reina del Pacífico” interpretado por la cantante Lidia Cavazos .

“Esta es la única cuenta real, manejada personalmente por mí”, escribió en la descripción.

En su segundo video, Sandra Ávila Beltrán compartió una imagen y de fondo el corrido “La Reina de Reinas” de Los Tigres del Norte, que hace alusión a su persona.

Mientras que en el siguiente video fue de una foto suya con el corrido “Fiesta en la Sierra” de Los Tucanes de Tijuana de fondo musical. “Los estoy esperando para pronto poder platicar en un live”, en la descripción.

El pasado 4 de julio, la reina del Pacífico publicó el primer video donde aparece hablando después de salirse de bañar y mientras prepara su maleta previo a salir de viaje.

“Hola, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que han tenido interés en mi página... esta es la oficial, las otras no son mías. Si soy yo, para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí. Me disculpan en estos momentos cómo estoy, me acabo de bañar. Ando en pijama, estoy haciendo mi maleta, voy a salir de viaje”, se escucha decir a Sandra Ávila Beltrán.

Incluso, en uno de sus contenidos en TikTok invitó a sus seguidores también a seguirla en su cuenta oficial de Facebook “Sandra Ávila Beltrán Oficial”.

Cabe recordar que la reina del Pacífico fue detenida en el 2007, acusada de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas al narcotráfico.

Si bien fue declarada no culpable de tales delitos en Estados Unidos, sí lo fue de apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico.

Sandra Ávila Beltrán es sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “el jefe de jefes”.