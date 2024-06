Rubén Moreira acusa que la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como parte de su Plan C, pone en riesgo al país.

Este martes 18 de junio, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, cuestionó que Morena no se tome el tiempo para analizar a fondo la reforma.

Te decimos porqué Ruben Moreira acusa que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo al país y es equivocada.

En entrevista con diversos medios de comunicación en la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Moreira acusó que la reforma al Poder Judicial es equivocada y pone en riesgo al país.

Esto debido a que el priísta consideró que la iniciativa para que ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial sean designados por elección popular, no ha sido analizada el tiempo necesario.

Asimismo, Rubén Moreira cuestionó los resultados de las encuestas de Morena que fueron presentados ayer lunes 17 de junio, en donde se afirma que 7 de cada 10 mexicanos aprueban la reforma.

El coordinador del PRI acusó que las encuestas “han sido a modo”, por lo que la bancada no está de acuerdo con ellas porque buscan “engañar a la gente”.

Nosotros creemos que la forma en la cual se está planteando la reforma judicial es equivocada, es muy poco tiempo para una reforma tan importante y se están agarrando como ejemplo dos países que no tienen lo que aquí se quiere hacer. Bolivia no es un país federado, sólo tiene justicia centralizada que los ha llevado a varias crisis constitucionales, y en Estados Unidos la Corte Federal no es designada por votación, sino por el Senado y el Presidente.

Rubén Moreira