Rosario Robles convoca “jornada de oraciones” para rezar por su libertad

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, convocó a una “jornada de oraciones” para rezar por su libertad.

Desde el 13 de agosto de 2019, Rosario Robles permanece en prisión preventiva dentro del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, acusada del uso indebido del servicio público.

“Les invito a sumarse a las acciones de la Resistencia Civil Pacífica que inician hoy mi familia, mi hija Mariana Moguel, mis amigas y mis amigos para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas personas que están reclusas de manera injusta” Rosario Robles

A través de un video difundido en sus redes sociales, Rosario Robles pide desde prisión formar parte de una serie de movilizaciones para exigir su liberación.

Dichas movilizaciones comienzan este domingo 21 de noviembre con una “jornada de oración y meditación”.

La actividad consiste en pedir misas, organizar oraciones colectivas en los atrios de iglesias o rezar desde casa con familiares y amigos.

Mientras que las personas no creyentes son llamadas a realizar meditaciones en casas o espacios públicos.

Rosario Robles sostiene que la acusación en su contra y la prisión preventiva es una venganza política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia, porque si es venganza, no es justicia, porque si se utilizan las instituciones para venganzas personales entonces no es justicia”, publicó Rosario Robles.

Resistencia Civil Pacífica por la Justicia Les invito a sumarse a las acciones de la #ResistenciaCivilPacífica que inician hoy mi familia, mi hija Mariana Moguel, mis amigas y mis amigos para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas personas que están reclusas de manera injusta, para alzar la voz que fortalezca la postura del ministro Arturo Zaldívar de que se abusa de la prisión preventiva y de que las cárceles están llenas de gente que no tienen recursos ni posibilidades de defenderse. Súmense a las jornadas por la justicia. México necesita reconciliación, México necesita paz. Somos las mujeres las que lo podemos cuidar, lo podemos levantar. Les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia, porque #SiesVenganzaNoesJusticia, porque si se utilizan las instituciones para venganzas personales entonces no es justicia. Vayamos juntos a la Jornada por la Resistencia Civil Pacífica a favor de la justicia. #RutadelaLibertad. https://www.facebook.com/Resistencia-Civil-Pac%C3%ADfica-104269945419005/?ref=pages_you_manage Posted by Rosario Robles on Sunday, November 21, 2021

En estas oraciones y meditaciones se pedirá:

La libertad de Rosario Robles y de todas las mujeres, así como hombres, que permanecen injustamente privados de la libertad.

Un México donde prevalezca la libertad, la justicia y la democracia.

Un México donde impere el Estado de Derecho.

La unidad y la reconciliación de todos los mexicanos.

Rosario Robles (Isaac Esquivel)

Rosario Robles: A las oraciones se sumarán protestas

Además de la jornada de oraciones y meditaciones, Rosario Robles informó que se llevarán a cabo una serie de protestas en la semana.

El lunes 22 de noviembre, de 11:00 horas a 13:00 horas se presentarán en las oficinas de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar una denuncia.

El miércoles 24 de noviembre, de 10:00 horas a 16:00 horas, se movilizarán en la Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma, al centro de la Ciudad de México.

El viernes 26 de noviembre, de 10:00 horas a 14:00 horas, se presentarán en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Súmense a las jornadas por la justicia. México necesita reconciliación, México necesita paz. Somos las mujeres las que lo podemos cuidar, lo podemos levantar. Vayamos juntos a la Jornada por la Resistencia Civil Pacífica a favor de la justicia”, concluyó Rosario Robles.