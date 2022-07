Durante la conferencia mañanera de hoy 26 de julio, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, aseguró que la estrategia de seguridad implementada está funcionando.

Rosa Icela Rodríguez compartió que hoy se darán a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) datos que revelan que los homicidios en México han disminuido.

Lo que atribuye a un buen funcionamiento de la estrategia de seguridad actual, que principalmente se basa en atender las causas de los crímenes.

Además de contar con la presencia de elementos de las fuerzas armadas en territorio nacional, de manera de apoyo a los órganos judiciales.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron mil 148 homicidios menos con respecto al 2020, algo que considera un avance importante.

Rosa Icela Rodríguez compartió que luego de contener los homicidios en 2019 y 2020, finalmente en 2021 la cifra nacional bajó.

Por lo que agradeció a las dependencias de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales, estatales y municipales, por su trabajo y esfuerzo diario, mencionando a:

Rosa Icela Rodríguez también agradeció a los gobiernos de cada entidad del país por participar diariamente en las mesas de construcción de seguridad y paz estatales y regionales.

Cabe destacar que la información proporcionada por Rosa Icela Rodríguez fue retomada de los datos proporcionados por el INEGI este martes 26 de julio.

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México, lo equivalente a 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

La dependencia indicó que la cifra es menor a la presentada durante el mismo periodo en 2020, que fue de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes; en cuanto a los homicidios por sexo, INEGI compartió lo siquiente:

En cuanto a los homicidios por estado, te dejamos el listado de las 5 entidades que más homicidios registraron durante 2021:

Igualmente se señaló que los homicidios que más se presentaron fueron realizados con arma de fuego, seguido de los cometidos con objetos cortantes, estrangulamiento y sofocación.

Por su parte, AMLO mencionó que los datos proporcionados por el INEGI y Rosa Icela Rodríguez son de gran importancia, porque México no debe crecer de manera económica unicamente, sino también en la existencia de paz.

Pues en sus palabras, si existe crecimiento económico pero no hay paz y se vive con miedo y temores “no es vida”.

Por lo que dijo que el reto para su administración es lograr bienestar material y del alma, así como paz y tranquilidad para todos los mexicanos.

“Hoy fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios, porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz, porque si hay crecimiento económico pero no tenemos paz, tenemos que vivir con miedo, con temores, pues eso no es vida, el reto es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma y la paz, la tranquilidad”

AMLO