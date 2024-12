Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un ajuste en su presupuesto que no deberá afectar las acciones por la Reforma al Poder Judicial .

De acuerdo con el también coordinador de diputados de Morena, el presupuesto será destinado para otras prioridades como lo son las universidades públicas.

Ricardo Monreal aseguró que el ajuste que se prevé se le realice al INE no debe poner el riesgo las elecciones de jueces, magistrados y ministros en 2025.

En comparecencia ante medio de comunicación, Ricardo Monreal confirmó que el INE tendrá un ajuste a la baja en su presupuesto para 2025.

De acuerdo con el presidente de la Jucopo, esta decisión de ninguna manera tendrá un impacto negativo en las elecciones del Poder Judicial.

Por tal motivo Ricardo Monreal reiteró que la calidad del proceso para definir a jueces, magistrados y ministros tampoco se verá mermada.

Tras confirmar esta situación, el coordinador de diputados de Morena fue cuestionado respecto a la cantidad final que recibirá el organismo electoral.

Al respecto, Monreal aseguró aún no se puede conocer la cifra definitiva, debido a que con el recorte las áreas encargadas están llevando a cabo los análisis técnicos para definir cómo quedará el gasto dentro de la reorganización presupuestal.

DE manera puntual mencionó los gastos que se tienen previstos como lo son:

Esto tomando en cuenta el gasto de cara a las elecciones del Poder Judicial 2025, el cual dijo no debe ser mayor a las elecciones presidenciales de este 2024.

Con la decisión de reducir el presupuesto del INE, Ricardo Monreal señaló que se mantiene en contacto con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien calificó de ser “una mujer razonable”.

Cabe recordar que el Consejo general del INE estimó en primera instancia un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para las elecciones del Poder Judicial, cifra que se podría reducir hasta menos de 10 mil millones.

“En el caso del INE, les quiero comentar que, técnicamente, sí va a haber un ajuste a la baja, pero el ajuste a la baja no implica poner en riesgo la elección ni la calidad de la elección... He conversado con la presidenta del INE (Guadalupe Taddei) que me parece una mujer razonable y técinicamente muy sustentable. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reducir del proyecto de presupuesto una cantidad, pero nunca va a poner en riesgo la elección, ni la calidad de la elección”.

Ricardo Monreal