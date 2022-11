Ricardo Anaya aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para regresar al tiempo en el que un solo partido siempre ganaba.

Ricardo Anaya dijo que hace 70 años un sólo partido, el PRI, “gobernaba todo” y lo controlaba todo y ahora AMLO quiere regresar a las misma prácticas.

Asimismo, recordó que en ese entonces, el gobierno era el encargado de la organización de las elecciones y “casualmente” siempre ganaba.

“¿Por qué quiere López Obrador quiere desaparecer al INE?...es bien sencillo, porque no quiere ganar bastantes elecciones, quiere todas las elecciones, todo el poder, como era antes”

Por otra parte, Ricardo Anaya recordó que personajes políticos cercanos a AMLO gozaron del poder cuando un solo partido tenía todo el control.

Como ejemplo, recordó a Manuel Bartlett, actual director de Pemex, quien en 1988 fue el encargado de las elecciones cuando “se cayó el sistema” conocido como el mayor fraude electoral del momento.

Mientras que AMLO era militante del PRI al momento del fraude del 88, aseveró Anaya; cosa que probaría que el presidente sabe que el sistema desarrollado por el Revolucionario Institucional funciona y quiere volver a implementarlo.

“O sea, nos quieren regresar a las épocas en que un solo partido controlaba todo y eso no e s bueno, no es sano, eso no le conviene a nadie”

Ricardo Anaya