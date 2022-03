Revocación de mandato: Mario Delgado y Ciro Murayama discuten el origen de la campaña a favor de AMLO

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, mostraron sus desacuerdo por la campaña que pide votar a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la revocación de mandato.

En entrevista para así las cosas, los funcionarios mostraron sus puntos de vista, ante los casi 300 espectaculares que están en más de 15 estados de la República con la frase “que siga AMLO”.

Campaña no parece una manifestación espontánea, asegura Murayama; Delgado acusa criminalización a ciudadanía

Ciro Murayama aseguró que los 278 espectaculares que se han detectado en al menos 15 estados de la República, es una campaña que “se aleja de ser una manifestación espontánea” de la ciudadanía.

“Se trata de una campaña que se aleja de ser alguna manifestación espontánea de uno, dos, diez ciudadanos…lo que estamos viendo es que se trata de un patrón gráfico, de publicidad muy bien orquestado con mucho dinero detrás” Ciro Murayama, consejero del INE

El consejero del INE aclaró que se hizo una investigación, pues se han recibido más de 20 quejas sobre los espectaculares en apoyo a AMLO.

Murayama compartió que las empresas que ofertan los espectaculares no tienen información sobre quién o quiénes pagaron por la propaganda o no la quisieron dar.

“Muchos se han negado a contestarnos y eso puede dar lugar a sanciones…hay quien se ha negado a responder, hay quien ha dicho: no te puedo responder porque me autoinculparía. No sé inculpar de qué si es algo legítimo lo que se está haciendo” Ciro Murayama, consejero del INE

También aclaró que se cuestionó a la organización “Que siga la Democracia”, pues mucha de la propaganda en bardas y espectaculares en la misma que generaron ellos.

“Nos dicen: nosotros ponemos en nuestra página estos anuncios y alguien los toma y paga los espectaculares…entonces estamos viendo que es una campaña anónima y opaca en términos de financiamiento” Ciro Murayama, consejero del INE

Ante esto, Mario Delgado acusó que el INE está criminalizando a la ciudadanía que se organizó para pagar los anuncios sobre la revocación.

“Lo que es molesto es que traten a los ciudadanos como sospechosos como delincuentes” Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

A pregunta expresa sobre si haría un llamado a las empresas dueñas de los espectaculares a informar sobre quién financió los espectaculares, aseveró que él sólo se hace “responsable de las finanzas de nuestro partido”.

INE ordenó remover propaganda de revocación de mandato por opacidad en su financiamiento

Propaganda en favor de AMLO para revocación de mandato (Martín Zetina / Cuartoscuro)

Ciro Murayama también aclaró que se dio 3 días para remover la propaganda para la revocación de mandato por su opacidad en el financiamiento.

El Comité de Quejas del INE decidió esta medida por unanimidad el pasado 11 de marzo, aplicable a los anuncios

“La Comisión de Quejas del INE decidió por unanimidad que todos aquellos espectaculares que no tuvieran un ciudadano responsable diciendo: yo, en mi libertad de expresión y con mis recursos pagué un espectacular, sean retirados” Ciro Murayama, consejero del INE

Recordó que se trata de una campaña que busca influir en la preferencia electoral y reiteró que la ley señala que no debe haber recursos del gobierno ni de partidos políticos en las campañas para promover la revocación de mandato.

Aunque no se ha comprobado que el financiamiento provenga de algún partido, el consejero señaló que, cuando los recursos son opacos, “es porque lo está poniendo alguien que no debe o está saliendo de algún lugar que no debería”.

Además, acusó que se está metiendo más recursos a estas campañas incluso que a campañas presidenciales de años pasados, lo que considera “llamativo”.

Ciro Murayama compartió que en promedio, cada espectacular tiene un costo de 17 mil pesos , por lo que se requiere de mucho dinero para tener una campaña tan grande.

No hay un solo peso de Morena en campaña de revocación de mandato: Mario Delgado

Mario Delgado (Morena)

Mario Delgado aseguró que “no hay un solo peso” de Morena en la campaña de revocación de mandato que, de acuerdo con él, es promovida únicamente por la ciudadanía.

“No hay un solo peso del partido, no hay un solo peso del gobierno porque nosotros no somos iguales” Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Además, dijo que no se requiere de tanto dinero para sostener la campaña en favor de la revocación de mandato de AMLO, pues solo se necesitan cerca de 4 millones y medio de pesos para mantener los 278 espectaculares que mencionó el INE.

Por otra parte, aseguró que el órgano electoral tampoco quiso creer que se juntarían los 2 millones 800 mil firmas para la realización del ejercicio, donde se presentaron cerca de 12 millones.

Por otra parte, aseguró que sería una ilegalidad retirar los espectaculares pues los espectaculares no son financiados por partidos políticos o cualquier otro recurso público.