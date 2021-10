Ricardo Anaya pide rechazar la reforma eléctrica; promueve monopolio, energía sucia, cara e insuficiente, acusa

El ex candidato presidencial Ricardo Anaya pide rechazar la reforma eléctrica propuesta por el presidente AMLO.

En su nuevo video, Ricardo Anaya afirmó que la reforma eléctrica promueve el monopolio y la generación de energía sucia, cara e insuficiente .

En este sentido, Ricardo Anaya indica que se trata de dos visiones “muy distintas” y de una decisión sobre el tipo de país “que queremos ser”.

Por un lado, dijo, AMLO quiere un monopolio en electricidad y por el otro, el PAN busca la competencia.

Ricardo Anaya destacó que al haber competencia bajan los precios y sube la calidad.

Según Ricardo Anaya, la CFE genera mucha electricidad quemando combustóleo, por lo que destacó que esto produce mucha contaminación.

En su lugar, el PAN propone que se usen los rayos solares y la energía eólica para generar electricidad , puesto que es más barato y no contamina, acotó.

Ricardo Anaya señaló que en países donde hay monopolio, el gobierno no logra generar la energía que se necesita, porque hay apagones todo el tiempo.

Ante ello, citó los casos de países como Venezuela, Cuba y Corea del Norte.

Al respecto, sostuvo que si no hay electricidad suficiente, “no puede haber negocios, fábricas, no hay chamba suficiente para la gente”.

“AMLO no quiere que la CFE compita, porque producir la luz que gasta una casa modesta 210 kWh al bimestre a la CFE le cuesta 142 pesos. En cambio, hay empresas que producen esa misma electricidad, con paneles solares y subasta a largo plazo, por 40 pesos. Mucho menos de la mitad y además sin contaminar”

Ricardo Anaya acusó que la idea de monopolio que propone la reforma eléctrica de AMLO es una idea vieja, pues en países desarrollados se permite la competencia.

En este mismo sentido, afirmó que el problema de AMLO no es su edad, sino que no entiende el mundo actual y que sus ideas son viejas.

“Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos y de tus obsesiones, ya te lo hemos dicho, el problema no es tu edad, es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas”

Ricardo Anaya