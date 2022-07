Los posibles candidatos para el 2024

SDPnoticias y MetricsMx presentan el tracking diario de lo posibles candidatos para la presidencia en el 2024.

¿Patronaje al 2024?

La Constitución marca de forma clara y absoluta que nuestro país es laico, cualquier religión o creencia de sus habitantes será respetada y de igual manera, no importando sus creencias serán iguales ante la ley.

Solo hay tres fechas en el que los mexicanos más allá de lo dicho en la Constitución, y del laicismo institucional, se decanta por sus creencias. La primera es la Navidad, fiesta universal, que más allá de cualquier creencia es un símbolo (o lapso) de paz y fraternidad. La segunda fecha que nos hace olvidar nuestras diferencias y nuestras creencias es la celebración de la Virgen de Guadalupe, muchas veces hemos escuchado “soy agnóstico, pero nuestra virgencita” y la tercera, una fecha que es un crisol de culturas, creencias y costumbres: la celebración de la Virgen del Carmen.

Disculpará el lector que en un tracking político se mencione. Pero junta creencias tan arcaicas como la mitología griega, la religión cristiana y el mercantilismo renacentista. La celebración de la Virgen del Carmen es la síntesis entre paganismo, superstición y fe. Es en quien creyeron los antiguos cristianos para atravesar la mar oceánica.

Es la unión entre los “monstruos del mar” (ver la Capilla del Rosario en Puebla), la religión y la masonería (ver los simbolismos de su escapulario usado por los masones).Porque era considerada descubridora, unión de creencias y crisol de tantas diferencias, ante lo cual, es válida la pregunta: Los posibles candidatos ¿se amparan en su creencia (cualquiera su adscripción) para buscar el sendero que los lleve al 2024? Sabemos todos de las supersticiones de los políticos. Para algunos será religión, y para otros herejía o simple “más vale creer a perder”.

Pero, este 16 de julio, los creyentes, los que utilicen su imagen, los que “naveguen” buscando mejores oportunidades en el mar de la política ¿irán a sus fiestas y pachangas o de verdad pedirán un milagro? Aun siendo agnósticos y ateos.

Parafraseando a Hamlet, personaje emanado de la pluma de William Shakespeare, “to be or not to be”, el ser o no ser, en este caso, “creer o no creer”, pero basarse en las creencias de los ciudadanos, para hacerse de su voto.

¿Qué harán los posibles candidatos para acercarse a la intención ciudadana?

Lo cierto, es que no lo sabemos. Pero seguramente, sea la Virgen del Carmen, de Guadalupe, Navidades, Reyes o cualquier celebración mística, serán capaces de acercarse con tal, de conseguir votos.

Usted, ¿por quién quiere votar?

SDPnoticias publica el tracking diario realizado por MetricsMx. La propuesta es dar seguimiento de manera puntual a la intención de la ciudadanía sobre los posibles candidatos.

Ante lo cual, la medición para el día de hoy refleja lo siguiente:

Claudia Sheinbaum tiene 29.6% (tres décimas más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 27.5% (igual que ayer) y Adán Augusto López con un 7.7%, igual que ayer.

con un 7.7%, igual que ayer. Ricardo Anaya con un 16.3% (tres décimas menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 12.5% (dos décimas más que ayer). Mientras que Margarita Zavala con 11.4% (seis décimas más que ayer).

con un 16.3% (tres décimas menos que ayer). Seguido por Enrique De la Madrid con 12.5% (dos décimas más que ayer). Mientras que Margarita Zavala con 11.4% (seis décimas más que ayer). Luis Donaldo Colosio de todos los posibles candidatos es quien tiene la mejor aceptación con un 28.6% (cinco décimas menos que ayer), manteniendo su liderazgo en MC, siendo el mejor posible candidato de la oposición y con mayor intención de voto de todos los posibles candidatos. Seguido de manera lejana por Samuel García termina con 8.5% un punto y una décima más que ayer, y Enrique Alfaro con un punto y una décima menos que ayer con 8.2%.

de la y con mayor intención de voto de todos los posibles candidatos. Seguido de manera lejana por Samuel García termina con 8.5% un punto y una décima más que ayer, y Enrique Alfaro con un punto y una décima menos que ayer con 8.2%. Por último, para los “aliados de Morena”, Gerardo Fernández Noroña diputado federal del PT, va con un 24.3% (cuatro décimas menos que ayer). Seguido de Ricardo Monreal senador de Morena con un 12.9% (dos décimas más que ayer). Por último, en tercer lugar, está Manuel Velasco exgobernador de Chiapas y hoy senador del Verde con un 5.3%.

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los tres punteros.