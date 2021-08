La Carta Compromiso de Corresponsabilidad no es obligatoria: AMLO

La Carta Compromiso de Corresponsabilidad de la SEP para el regreso a clases no es obligatoria, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la mañanera del 17 de agosto, AMLO dijo que Carta Compromiso de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es obligatoria y él no está de acuerdo con ese escrito.

La SEP había informado que el regreso a clases presenciales será el lunes 30 de agosto y uno de los requisitos es la Carta Compromiso de Corresponsabilidad.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no es obligatoria la Carta Compromiso de Corresponsabilidad que solicitó la SEP para el regreso a clases.

En Palacio Nacional, el presidente de México, comentó que si los niños quieren regresar a las clases presenciales pero no tienen la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, no importa.

“Y a cerca de la carta también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace”

AMLO