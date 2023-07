Alejandro Martí, empresario mexicano y activista de México SOS, murió este 24 de julio a los 73 años, ¿quién fue?

Sus negocios estaban enfocados en la comercialización de productos y servicios deportivos; ejemplo de ello la compañía denominada con su primer apellido: Martí.

En cuanto a su faceta como activista fue un hombre comprometido, a tal grado de fundar la asociación civil México SOS.

Ello luego de su hijo se convirtiera en una víctima mortal de la delincuencia en México y el acontecimiento repercutiera profundamente en sus principios.

Alejandro Martí fue un empresario nacido en México en 1950 que estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad la Salle.

Era un ser apasionado por la pintura y durante su juventud contempló en convertirse en ingeniero o arquitecto por su gusto hacia la construcción.

No obstante, continuó su camino en los negocios comercializando desde muy joven productos deportivos entre la población mexicana.

En este sector, Alejandro Martí tuvo como primera experiencia significativa una venta de artículos a las afueras de la Villa Olímpica en aquellas competencias de 1968.

Y con el paso de los años, el empresario logró fundar las tiendas deportivas Martí y los clubes de actividad ‘fitness’, o gimnasios Sport City .

Los cuales consolidaron su concepto comercial como productos de calidad y exclusividad deportiva.

El empresario Alejandro Martí que murió este lunes 24 de julio también fue un destacado activista de la asociación México SOS .

Organismo donde fungió como presidente y fundador luego de que Fernando, su hijo de 14 años, en 2008 fuera secuestrado y localizado muerto 53 días posteriores a la privación de su libertad.

En el mismo año, México SOS vio la luz y fue presentado como un espacio para levantar la voz por las víctimas de secuestro.

Y sobre todo, de acuerdo con Alejandro Martí, como un transformador de la justicia penal, la seguridad pública y los sistemas penitenciarios .

Aunado a su faceta de activista de México SOS, Alejandro Martí también fue distinguido por labores altruistas a favor de las infancias abandonadas y con problemas de cáncer.

La razón por la que Alejandro Martí se convirtió en activista de México SOS, el secuestro y la muerte de su hijo Fernando, también lo llevó a confrontar a las autoridades de México.

Esto porque el empresario se atrevió a reclamarle al presidente en turno, Felipe Calderón , durante un Consejo Nacional de Seguridad por la tragedia sucedida con el menor de edad.

Y no solo eso, sino que desafió a las autoridades locales y federales a dejar sus cargos exclamando la frase “si no pueden, renuncien”.

“En nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, de aquellos mexicanos padres y madres, familias, Fernandos, que existen miles en este país y no han tenido un foro como este: Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno [...] eso también es corrupción”.

Alejandro Martí