La mexicana @marce_prieto92 hubiera ganado el @TouroftheGila si no hubiese sido vencida por una persona transexual. Al parecer la @UCI_cycling ha rectificado la regla y ahora, quien haya vivido pubertad masculina no podrá participar en categorías femeninas. Ella no recuperó su… https://t.co/HsQdnjs2cH