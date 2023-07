La vez que Alejandro Martí le reclamó a la administración de Felipe Calderón por la inseguridad durante su sexenio al lanzar la inolvidable frase “si no pueden, renuncien”, es recordada en redes sociales.

Este lunes 24 de julio, se informó que el empresario y activista mexicano que fundó la organización México SOS , Alejandro Martí, murió a los 73 años de edad.

Tras darse a conocer la muerte del fundador de la cadena de tiendas Martí, usuarios de redes sociales trajeron a la memoria la vez en la que el empresario le reclamó a la administración de Felipe Calderón.

Y es que para muchos, la frase “si no pueden, renuncien”, que entonces lanzó en contra de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna y otros funcionarios, quedó para la posteridad.

Luego de que Fernando Martí, su hijo menor de edad fue secuestrado y asesinado, Alejandro Martí se erigió como un activista en contra de la inseguridad en México.

El 21 de agosto de 2008, el empresario fue invitado a formar parte de un Consejo Nacional de Seguridad que fue encabezado por Felipe Calderón y su gabinete de seguridad .

Durante el encuentro, Alejandro Martí tomó la palabra y con la voz entrecortada, se lanzó en contra de todas las autoridades por el contexto de violencia que entonces estaba creciendo en el país.

Aún con el recuerdo fresco del secuestro y asesinato de su hijo menor de edad, Fernando, el empresario demandó a Felipe Calderón y todas las autoridades, enfocarse en sus responsabilidades.

En el mismo sentido y conteniendo las lágrimas, Alejandro Martí exigió a aquellos funcionarios que no pudieran cumplir con sus encargos, que se separaran de sus puestos.

En el discurso que muchos recuerdan, el activista remarcó que si hay servidores públicos que piensan que “la vara es muy alta” y no pueden con sus responsabilidad, deben renunciar.

Y es que advirtió que el percibir un salario a cambio de no hacer nada y cumplir con las exigencias de la ciudadanía, se trata de un acto de corrupción.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupado las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”

Alejandro Martí