Una periodista anunció su salida de Imagen Noticias; ¿Quién es Yuriria Sierra? Aquí te contamos parte de la trayectoria de esta conductora que fue titular de Imagen TV por siete años hasta el 12 de mayo de 2023; y ya tiene reemplazo.

Imagen Noticias anunció la salida de su conductora a través de Twitter: “No hay plazo que no se cumpla. Hoy es el último programa de la emisión “A las 2 en el 3″. ¡Acompaña hasta al final a Yuriria Sierra!”; la conductora reiteró el mensaje.

“Pues sí, no hay plazo que no se cumpla y hoy es la última emisión de “A las 2 en el 3″. Sí, acompáñeme, acompáñeme hasta el final, usted que me ha permitido entrar a lo largo de todos estos años a su casa”, dijo Yuriria Sierra en vivo.

La salida de Yuriria Sierra de Imagen Noticias trae a cuenta la biografía de la periodista, además de una polémica en la cual aseguró que la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas se dio “para evitar que le vendiéramos (petróleo) a los nazis”.

Ella es Yuriria Sierra, ex periodista de Imagen Noticias

Yuriria Sierra, ex periodista de Imagen Noticias, también ha sido conductora en dicha empresa de información de “Ya Cierral” y “Política Ficción”, además de haber trabajado como conductora de Imagen Radio y Reporte 98.5 en la frecuencia FM.

Estas son algunas de las emisiones de radio en las que ha colaborado Yuriria Sierra:

Última Emisión

Desde la Redacción

Hora Capital

Mientras que en televisión, la ex periodista de Imagen Noticias ha participado en:

Planeta 3, ¡a chaleco!

Las Noticias por Adela

Noticiero Matutino de Proyecto 40

Segunda Emisión en Cadenatres Noticias

En prensa escrita ha desarrollado la columna “Nudo Gordiano”, publicada primero en Excélsior y después en Milenio, además de haber colaborado en Nexos, Este País, Etcétera, Rolling Stone y Vanity Fair. Además de colaborar con The New York Times.

Ha entrevistado a los ex presidentes:

Carlos Salinas de Gortari

Vicente Fox

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

El reemplazo de Yuriria Sierra en Imagen Noticias será la conductora Crystal Mendivil.

Yuriria Sierra: “Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de EU, para evitar que le vendiéramos a los nazis”

Sin embargo, Yuriria Sierra generó escándalo con una declaración en 2021, pues aseguró en su cuenta de Twitter que “(Lázaro) Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de EU, para evitar que le vendiéramos a los nazis”.

La afirmación de la ex periodista de Imagen Noticias se dio en respuesta a un tweet de Rocío Nahle, secretaria federal de Energía, quien hizo una publicación para conmemorar los 83 años de la Expropiación Petrolera en México.

“¿Sí sabes, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de EU, para evitar que le vendiéramos a los nazis?Ay nomás, para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la “hazaña soberana y patriotera”…” Yuriria Sierra

La declaración de Yuriria Siera recibió una ola de comentarios que evidenciaron la falta de conocimiento en el tema de la periodista. Una de las respuestas a su publicación fue hecha por el periodista Témoris Grecko:

“Amiga no sé de dónde sacas ese cuento pero según tú ¿Washington tenía más confianza en el gobierno socialista de Cárdenas que en sus propias petroleras estadounidenses y británicas? ¿Cómo está tu lógica? ¿Para evitar que vendiéramos lo que no era nuestro nos entregó la propiedad?”. Témoris Grecko

La Expropiación Petrolera no solo ayudó a consolidar la reforma agraria y logró establecer Ferrocarriles Nacionales de México por medio de la nacionalización, sino que brindó derechos elementales a los trabajadores en la industria petrolera.

Entonces se carecía de cobertura de gastos por accidentes o enfermedades y tampoco se contaba con jornadas fijas. Estas demandas se tomaron en cuenta para la Expropiación Petrolera que, en esencia, le devolvió un recurso vital a México.