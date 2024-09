Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 4 de septiembre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 6 mentiras que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Una de las mentiras que se desmintió hoy 4 de septiembre es que la reforma al Poder Judicial implique un freno para las inversiones en México como afirma Reforma; también se explicó con cifras que es falso que haya perdida de empleo en el país como aseguró un texto a ocho columnas de El Economista. Además se expusieron otros temas.

El Quién es quién en las mentiras de la semana de hoy 4 de septiembre inició señalando como falso que la reforma al Poder Judicial ponga en pausa las inversiones en México, de acuerdo con lo expuesto por el diario Reforma en uno de sus titulares:

Según Reforma, ante la inminente mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se ponen en pausa inversiones en Jalisco y Nuevo León; “Reforma usa como fuente, una vez más, a su asociación favorita “México evalúa”, vinculada a Claudio X. González y financiada por Estados Unidos”, especificó Ana Elizabeth García Vilchis.

En ese sentido, explicó que esta información es falsa:

“La reforma al Poder Judicial no frena las inversiones y existe además un clima de confianza entre los empresarios, tanto extranjeros como locales para invertir en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, la tendencia de confianza es mayor a la de 2019 y se recupera desde la pandemia y que para el segundo trimestres de 2024 alcanzó 54.6 por ciento de los empresarios que confían y ven un momento óptimo para invertir en México”

La titular de Quien es quien puntualizó con una infografía que actualmente México es el noveno destino de inversiones en el mundo según un informe de junio de 2024 de la Conferencia de la ONNU para el Comercio y Desarrollo.

En el segundo tema del Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis explicó que es falso que se elimine la propiedad privada en la Ciudad de México (CDMX), luego de que el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó un decreto por el que se reformó el artículo 3 de la Carta Magna de la CDMX.

En ese sentido, distintos medios de comunicación difundieron la versión de que se puso en riesgo la propiedad privada en la CDMX, pese a que este derecho está reconocido en la Constitución federal, por lo que no puede eliminarse localmente.

En ese sentido, la titular de Quien es quien dijo que la nueva reforma en materia de propiedad establece como principio la propiedad privada, pública y social en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana. Además explicó que el objetivo de la reforma es:

“Busca un desarrollo justo armónico y con acento social en la ciudad. En ningún lado dice que se expropiara la propiedad privada o que la gente no pueda adquirir más de una propiedad. La reforma es para que se reconozca no solo la propiedad privada sino a los regímenes de propiedad pública y social; esto incluye a las comunidades y a los ejidos. Así es que falso que pretendan desconocer la propiedad privada porque la Constitución federal sí la reconoce de manera expresa, entonces sería un despropósito reforma la Constitución de un estado o de la CDMX si no va acorde a la Carta Magna”

Ana Elizabeth García Vilchis