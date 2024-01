La construcción del Tren Maya en el tramo 5 sur está provocando corrosión en el agua de los mantos acuíferos del sistema Aktun T’uyul en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Así lo denunció Guillermo D.Christy, miembro de la agrupación de Ciencia Ciudadana Cenotes Urbanos y Selvame en entrevista para Así las cosas.

De acuerdo con el espeleólogo, esta no es la primera vez que las agrupaciones a las que pertenece registran la presencia de columnas que atraviesan las cavernas que están por debajo de la zona por la que se construye el Tren Maya.

Sin embargo, sí es la primera vez que se logra llegar a pie con periodistas hasta una de las zonas donde se pueden ver los pilares en las zonas subterráneas que afectan al gran acuífero Maya.

Aktun T’uyul con 12 perforaciones para pilas de concreto y acero (que eventualmente se van a corroer y contaminarán el agua). @dprieto_ mintió. @lopezobrador_ mintió. No se están protegiendo cavernas y cenotes. El daño es irreparable. @OscarReboraQRoo Urge proponer mitigación. pic.twitter.com/tq41tCFGbR

De acuerdo con Guillermo D.Christy, el gran problema con la construcción del Tren Maya, dejando de lado el valor geológico y antropológico que implica la zona, que se estén hincando entre 8 y 17 mil pilas de concreto y acero a través del sistema Aktun T’uyul, el gran acuífero Maya, el segundo más grande de México, solo por detrás del Usumacinta.

Esto puede generar corrosión en el agua de la Riviera Maya e incluso destacó que se ha visto que a nivel de tierra ya se puede ver los daños en los pilotes del Tren Maya, sólo en el tramos 5 sur.

El experto también compartió que desde la agrupación de Ciencia Ciudadana Cenotes Urbanos se tienen registros de la corrosión que ya hay en con el contacto entre los pilotes y el agua de los acuíferos.

Sin embargo, denunció que ninguna autoridad ha informado si se va a vulnerar o no el gran acuífero Maya pese a que los datos indican que ya está ocurriendo.

“Ya empezamos a registrar en algunos lugares la corrosión que se produce con el contacto del agua, con la química del agua tan especial que tenemos aquí con los pilotes, pero esta agua es la que bebemos en la Riviera Maya. Nadie nos está diciendo si se va a vulnerar o no este acuífero pero los datos nos dicen que se está vulnerando”

Por otra parte, el espeleólogo y consultor en calidad de agua recordó que a partir de Playa del Carmen y hasta Tulum se encuentra el sistema de cavernas más densas del mundo.

Asimismo, es una de las zonas con más ríos subterráneos y la zona con los dos ríos subterráneos más grandes del mundo, hecho reconocido por los gobiernos estatales pero que fue ignorado para construir el Tren Maya.

Por ello, lamentó que se esté ignorando a la ciencia y los expertos para realizar la construcción y se vulnere la naturaleza que terminará afectando a los habitantes por la contaminación del agua.

“Esta perforación la registramos hace un par de semanas…definitivamente no se escucha a la ciencia, no se escucha a los expertos, se pasa por sobre la ley no importando lo que se esté vulnerando”

Guillermo D.Christy, espeleólogo miembro de la agrupación de Ciencia Ciudadana Cenotes Urbanos