La maestra Ana María Prieto Hernández se viralizó por un video donde defendió los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP con divertidos bailes, brincos y hasta un ‘lero lero’.

Recientemente, en redes sociales, comenzó a circular un video donde la maestra Ana María Prieto Hernández explica cómo los nuevos libros gratuitos de la SEP no fomentan el individualismo, sino el actuar en colectivo y ser solidario.

Sin embargo, la efusiva explicación de la docente rápidamente fue difundida en redes sociales y causó gran revuelo entre los usuarios, que hicieron de ella blanco de críticas.

Maestra se vuelve viral por video sobre libros de texto de la SEP

El pasado 16 de agosto, durante una conferencia vespertina ofrecida por autoridades de la SEP para hablar sobre los nuevos libros de texto gratuitos, la maestra Ana María Prieto Hernández hizo una peculiar explicación que casi un mes más tarde, se volvió viral en redes sociales.

En su intervención, la docente realizaba la presentación del libro “Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad” como parte del material de apoyo dirigido para los grados de 4° a 6° año de primaria y la importancia de este texto.

Y es que mientras intentaba aclarar que los nuevos libros de la SEP ya no fomentaban un “saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado” y el individualismo, sino el ser personas solidarias, actuar en colectivo y en comunidad, la maestra Prieto Hernández terminó de realizar una chusca explicación que a la postre, se viralizaría.

“Ya no es el saber acabado, rígido, descontextualizado, sin sentido, sin significado, sino lo que debes transformar la comunidad. Es ser solidario, entrar en colectivo, en comunidad. Es otra manera de pensar, no es el individualismo de ‘yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero lero, maromero, yo sí voy a ser existoso y tú no’... no es eso. Ahora todos somos uno para todos y todos para uno”, comentó la docente mientras ‘actuaba’ la actitud de un niño individualista durante la conferencia vespertina.

¿Quién es la maestra Ana María Prieto Hernández?

Ana María Prieto Hernández es una docente normalista de educación primaria y diseñadora de materiales educativos de la SEP.

Es Licenciada en Antropología Social, además de Maestra en Historia y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Actualmente, es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.

Entre otros cargos que ha desempeñado, es la actual irectora Académica de Enciclomedia y diseñadora y coordinadora académica de la Especialización en Competencias Docentes dentro del Programa Nacional de Formación y Actualización en línea para Docentes de Educación Media Superior, en el marco del convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Además de ser la responsable del diseño didáctico de la Especialización en Competencias Docentes para Telesecundaria.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, la maestra Prieto Hernández se especializa en:

Creación de ambientes de aprendizaje para modelos de Educación a distancia, abierta, virtual o en linea

Desarrollo de modelos educativos con integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Diseño de materiales y estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales

Formación de formadores, formación de docentes, actualización y capacitación, presencial y en línea

También ha sido autora de textos educativos y libros como el titulado “Acerca de la pendenciera e indisciplinada vida de los léperos capitalinos”.