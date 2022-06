¿Qué es la Comisión Nacional Antiextorsión? Esto es lo que sabemos tras el reciente anuncio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La creación de la Comisión Nacional Antiextorsión fue expuesta por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ante el repunte que han registrado las extorsiones en el país.

El secretario dijo que el gobierno federal alista su creación para contar con un cuerpo especial para el combate y prevención de ese delito.

De gira de trabajo por San Luis Potosí, Adán Augusto adelantó qué es y cómo iniciará la nueva Comisión Nacional Antiextorsión, pues de acuerdo con el proyecto, el Plan Piloto se implementará en dos estados.

Estas entidades serían Baja California y San Luis Potosí, donde el delito de extorsión ha aumentado considerablemente.

Dijo que estos dos estados es donde se ha disparado la extorsión en todas sus modalidades y que la Comisión Nacional Antiextorsión pretende apoyar a los gobiernos locales.

Por lo pronto, el gobierno federal enviará a San Luis Potosí , a más tardar en 15 días, a 400 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad pública porque, dijo, enfrenta una situación grave.

En el reporte correspondiente al mes de mayo de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identifica que San Luis Potosí no es uno de los estados más peligrosos de México.

Luego de asistir a la Reunión de Coordinación en Materia de Infraestructura, Desarrollo y Seguridad Pública en San Luis Potosí, Adán Augusto mencionó uno de los pendientes para la creación de la Comisión Nacional Antiextorsión.

Esto es que aún no se define el número de elementos con los que contará para su funcionamiento:

“Todavía se está trabajando, se está bosquejando, todavía no sabemos, no definimos cuántos elementos tendrá a nivel nacional pero el compromiso es que inicie acá en San Luis Potosí”, detalló.

Cabe destacar que el anunció de la creación de la Comisión Nacional Antiextorsión fue dado por el secretario de Gobernación al ser cuestionado sobre la inseguridad en San Luis Potosí.

Tras reconocer la labor del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para garantizar la seguridad en San Luis Potosí (SLP), destacó que en el estado hay estabilidad y paz social.

“Yo no veo enfrentamientos en las calles, yo no veo daño a la ciudadanía de manera directa, no veo secuestros, se ha aumentado ligeramente el robo de vehículos automotores, pero ha disminuido el robo a casa habitación”.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación