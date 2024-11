En conferencia de prensa este jueves 7 de noviembre, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo no estar asustado ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe su desafuero.

A principios de esta semana, Hugo Eric Flores, diputado de Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional, aseguró que el desafuero de Alejandro Moreno ya fue solicitado y que esperan revisar el caso en las últimas semanas de noviembre.

Alejandro Moreno afirmó que este tema ya está concluido en la Cámara de Diputados y que “como no se preparan, no tienen los datos correctos”. A pesar de esto, el dirigente nacional del PRI se mostró tranquilo ante su posible desafuero.

Me reuní con nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que cubren el @senadomexicano para conversar sobre la actualidad de México y el mundo, y compartir el trabajo que estamos realizando en el PRI en beneficio del pueblo de México. Fue un encuentro ameno, con… pic.twitter.com/DfhJ3tTzyc — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 7, 2024

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, manda mensaje a Morena sobre su posible desafuero

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se mostró seguro y dijo que no le preocupa su desafuero ya que, según él, siempre ha actuado conforme a la ley.

“No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo. No me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa, Alejandro Moreno comentó que él está feliz si se presenta un desafuero en su contra, si eso implica defender la democracia en México.

“Te lo digo con toda firmeza, si defender la democracia, las instituciones, los derechos de las y los mexicanos hace que estos quieran presentar un desafuero, que lo hagan, felizmente voy a esperar que presenten el desafuero”.

Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Dirigente del PRI llama fascistas a integrantes de Morena

Alejandro Moreno dijo que si presentaban su desafuero en la Cámara de Diputados los iba a enfrentar con la Constitución y con la ley y acusó a Morena de ser fascista.

“Los voy a exhibir no solo aquí, sino en todo el mundo, que son unos fascistas, unos autoritarios que quieren acabar con el régimen democrático”, afirmó.

Tras estas aseveraciones, Alejandro Moreno, también conocido como ‘Alito’, dijo que el PRI seguirá defendiendo la democracia en México, aunque Morena quiera imponer una dictadura.

“Ni nos asustan, ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país; confirmaron que lo que quieren es una dictadura”.