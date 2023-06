Un grupo de jóvenes protestaron la mañana de este jueves 22 de junio con botargas de dinosaurios frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se anule la segunda parte del Plan B de la reforma electoral.

El ministro Javier Laynez Potisek presentó el proyecto para analizar la inconstitucionalidad de esta segunda parte que se discute este jueves.

En el contexto de la jornada de análisis de este proyecto, 6 jóvenes se vistieron con botargas de dinosaurios para protestar en contra del “Jurassic Plan”.

Asimismo, aprovecharon para criticar al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, con la frase “Barteolitico”.

Los ministros de la SCJN discuten este jueves 22 de junio la inconstitucionalidad de la segunda parte del Plan B de AMLO de reforma electoral.

De considerarse inconstitucional, se anulará por completo el Plan B, que fue aprobado en fast track en las cámaras del Congreso de la Unión.

Por ello, 6 jóvenes acudieron a las instalaciones de la Corte para protestar en contra de esta reforma electoral, y expresar su apoyo a los ministros con el hashtag #Fuerza Ministros.

Esta protesta fue respaldada por la senadora Xóchitl Gálvez, quien compartió desde la noche del 21 de junio su participación en esta protesta.

Sin embargo, la senadora del PAN no acudió a la SCJN con el resto de los manifestantes que se pusieron una botarga de dinosaurio contra el Plan B de la reforma electoral.

Xóchitl Gálvez realizó una transmisión en vivo desde Facebook donde reconoció que no acudió a la SCJN para protestar junto con las botargas de dinosaurios la mañana de este jueves 22 de junio.

Esto luego de que en un primer live desde su cuenta se viera un recorrido en bicicleta desde la Cámara de Senadores hasta la sede de la Corte.

Cabe destacar que la senadora suele usar la bicicleta como medio de transporte, por lo que en un principio parecía que ella hizo el recorrido.

Una hora después, hizo una transmisión en la que se le puede ver en un gimnasio donde aclaró que no fue a la protesta pero les “prestó” su Facebook para hacer el primer en vivo.

“Ahora sí les jugué una broma. Claro que me levanté a las 5:30 de la mañana pero me vine al gimnasio. Un grupo de activistas me pidieron el apoyo para hacer una manifestación pacífica en la Corte y me pareció interesante…ellos se fueron con mi face, les presté mi Facebook para que pudieran hacer esta manifestación”

Xóchitl Gálvez