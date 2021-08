PRI presentará su propia reforma electoral

México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que el próximo mes presentarán su propia reforma electoral.

La noticia fue presentada por el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira quien detalló que esta reforma electoral será “de gran calado”.

La cual se presentará para la 65 legislatura que inicia el primero de septiembre, con la que PRI buscará “defender la democracia en México”, destaco Rubén Moreira.

Dicha reforma se presenta como una contrapropuesta a la Reforma Electoral que alista el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Reforma electoral priísta defenderá a los órganos electorales: Alejandro Moreno

Mediante conferencia de prensa, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, señaló que la reforma electoral priista incluirá” la defensa de la autonomía e independencia de los órganos electorales.

Por lo que el PRI no acompañara nada qué implica una regresión democrática o atente contra las instituciones que durante años se han construido en México.

“Vamos a defender la democracia mexicana. Durante el mes de septiembre presentaremos ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral de gran calado, con ella insistimos en defender la independencia y autonomía de los órganos que se encargan de la función electoral, pero además atenderemos el reclamo popular de eficiencia y austeridad”. Alejandro Moreno

PRI buscará actuar como un bloque opositor en San Lázaro

Además, Alejandro Moreno señaló que el PRI buscará actuar como un bloque opositor en San Lázaro en contra de “las políticas públicas” del gobierno del presidente AMLO.

No obstante, eso no significa que el PRI no apoyarán, ni de la mayoría ni de otros partidos, propuestas que signifiquen una regresión a nuestro sistema democrático.

Advirtiendo que habrá diálogo con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero el partido de AMLO debe entender que las leyes solo saldrán si hay voluntad política y acuerdos a favor de México, destacó Alejandro Moreno.

Para finalizar, el dirigente nacional del PRI, subrayó que el diálogo por parte de Morena debe ser de “buena fe”.

Puesto que a pesar de que el PRI solo representa el 18 por ciento de la población, unidos con la coalición Va por México son más de 200 diputados.