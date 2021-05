Prestan a Felipe Calderón otro auto para el Rally Maya 2021

En el segundo día del Rally Maya 2021, Felipe Calderón fue captado manejando otro automóvil clásico, el cual le fue prestado por la empresa Full Gas.

En entrevista con Sipse Deportes Campeche, Felipe Calderón aseguró que los automóviles clásicos que utiliza para el Rally Maya 2021 le fueron prestados por la empresa Full Gass.

“Mire no es mío, sino es de la empresa Full Gas que nos invitó, de hecho, yo no tengo carro antiguo, nada más que me lo prestan y con mucho gusto compito”

Felipe Calderón, expresidente de México