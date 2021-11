Desmienten “código de vestimenta” en Presidencia

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, negó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo de la Federación (CJEF) haya publicado un código de vestimenta, donde se prohíba el uso de piercings o tatuajes.

En su cuenta de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas descartó que el código de vestimenta referido en la nota de Reforma, supuestamente de la CJEF, sea verdadero.

“En relación a la nota publicada sobre el código de vestimenta, prohibición de piercings y tatuajes que supuestamente la Consejería Jurídica emitió, aclaramos que es falso” Jesús Ramírez Cuevas. Vocero de la Presidencia de la República

De modo que el vocero de la Presidencia compartió el código de conducta que rige a la CJEF.

“El Código de Conducta que rige a la Consejería se puede consultar aquí:https://bit.ly/3rf2OgS”, agregó.

Gobierno de México desmiente emisión de código de vestimenta por parte de la CJEF

A través de redes sociales, el gobierno de México también rechazó que la CJEF haya emitido algún código de vestimenta, como lo afirmó el periódico Reforma.

Señaló que tras la publicación de la nota, ya se investiga la situación con el fin de deslindar responsabilidades.

“Actualmente se investiga con el fin de deslindar responsabilidades” Gobierno de México

Sin embargo, el gobierno de México sostuvo que el documento señalado en la nota no es un de carácter oficial y por tanto no es legal por no ser emitido por la CJEF.

“De cualquier forma, al no ser un documento oficial, carece de eficacia legal por no haber sido expedido por la institución”, indicó el gobierno de México en Twitter.

Esto luego de que la nota sobre el supuesto código de vestimenta de la CJEF generó diversas reacciones en redes sociales.

Las críticas giraban en torno a la presunta prohibición de piercings, tatuajes e incluso algunos tipos de vestimenta en horarios laborales.

La vestimenta que quedaba fuera de supuesto código incluía:

usar zapatos sin calcetines, playeras y aretes para los hombres

usar “tops”, ombligueras, minifaldas y “leggins” en mujeres

usar ropa de mezclilla en general.

Código de Ética de la CJEF no incluye un código de vestimenta

El Código de Ética de la CJEF no incluye un código de vestimenta.

En el documento no hay un apartado dedicado a la vestimenta de los servidores públicos.

Incluso en “la importancia del código de conducta” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se señala que:

“Queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud. Así como religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas” Código de conducta de la CJEF

En la página 18 del código de conducta se indica que ningún servidor público podrá discriminar a otras personas a las que tenga que apoyar con ninguna de estas razones, así como que no podrán discriminar por alguna preferencia política.

De igual manera, tiene un apartado para evitar problemas de acoso u hostigamiento sexual entre los trabajadores de CJEF.