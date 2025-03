Se acerca Semana Santa 2025 y visitar las playas de México siempre es un buen plan para armar en estas vacaciones; aquí te presentamos una lista de las mejores playas para que te animes a conocerlas.

Como los puentes nunca son suficientes, las y los mexicanos esperan con ansias las vacaciones por Semana Santa 2025 para salir de viaje y descansar de las actividades escolares de los niños, y en algunos casos del trabajo también.

La Semana Santa no es considerada como periodo vacacional oficial, ya que no está contemplada como días festivos en la ley, por lo que no todos los trabajadores disfrutan de días libres en el trabajo.

Sin embargo, algunos afortunados sí podrán deslindarse de sus actividades laborales, o trabajar a distancia en algunos casos, teniendo así la oportunidad de tomarse unas merecidas vacaciones.

En ese sentido, te presentamos un listado con las mejores playas de México para visitar esta Semana Santa 2025.

Estas son las mejores playas para viajar en esta Semana Santa 2025

A tres semanas de que inicie Semana Santa 2025, es buen momento para iniciar los planes de viaje si es que pretendes tomarte unas vacaciones fuera de tu ciudad de origen.

Por ello, Aeroméxico desplegó su lista de las 5 mejores playas para viajar en esta Semana Santa 2025, y son las siguientes:

Cancún: cualquier playa ubicada en esta ciudad es un buen destino turístico debido a sus aguas turquesas y arena blanca, así como ambiente festivo y variedad en clubes nocturnos

Huatulco: en esta región de Oaxaca encontrarás hasta 36 distintas playas, ideales para relajarse o para aquellos que deseen surfear, pues las grandes olas de la costa se prestan para realizar esta actividad

Puerto Vallarta: Jalisco es otra entidad con una gran variedad de playas, pero Puerto Vallarta también ofrece un sinfín de actividades culturales y turísticas

Acapulco: el puerto de Acapulco, en Guerrero, no podía faltar en esta lista; adéntrate a conocer las diferentes playas que ofrece este destino

Mazatlán: las playas de Sinaloa, es otro lugar de interés que no puede faltar en tu lista de playas por conocer; el malecón es otro imperdible de Mazatlán ideal para caminar y consumir gastronomía local

Considera que por ser Semana Santa es posible que encuentres las zonas turísticas más abarrotadas de lo habitual.

Acapulco en Semana Santa (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

¿Cuándo es Semana Santa 2025?

La Semana Santa 2025 forma parte de la Cuaresma, festividad religiosa de la iglesia católica que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Las fechas de las diferentes festividades cambian cada año, pero para este 2025 la Semana Santa dará inicio el domingo 13 de abril, día conocido como “Domingo de Ramos” en la religión católica.

En consencuencia, el fin de las vacaciones de Semana Santa 2025 concluirán el siguiente domingo 20 de abril, también llamado “Domingo de Resurrección”.