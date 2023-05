Peso Pluma fue vetado en Cancún, Quintana Roo, por hacer apología al narcotráfico en sus “corridos tumbados” y la violencia que esto genera.

Y es que debido a hechos violentos desatados al término de una presentación en Cancún, Quintana Roo, las autoridades del popular destino turístico ya lo vetaron con todo y sus corridos tumbados y “belicosos”.

Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Espectáculos y Diversiones del Ayuntamiento de Benito Juárez (al que pertenece Cancún), Karina Espinoza Pérez, quien informó que por ahora y hasta nuevo aviso, el cantante Peso Pluma no podrá presentarse en la ciudad.

Recordó que si bien durante el concierto de Peso Pluma imperó la tranquilidad, al término de este se suscitó una persecución en la avenida José López Portillo, “que terminó en Tele Bodegas de una manera no muy agradable”.

“Ese tipo de violencia que se detona después de los conciertos nos ha obligado hacer más enérgicos en la cuestión del reglamento”, apuntó la funcionaria.

Quintana Roo: Así como Peso Pluma, también vetaron a estos artistas de Cancún

Tras informar el veto para Peso Pluma en Cancún, las autoridades señalaron que también hay otros artistas y grupos a los que se les ha prohibido presentarse en la ciudad.

Espinoza Pérez detalló que hasta la fecha, en total son ocho los grupos o artistas que han sido vetados de Cancún por hacer apología al narcotráfico, entre ellos están:

Los Tucanes de Tijuana

Marca Registrada

El Komander

“Peso Pluma ya no podrá presentarse en Cancún, y así como otros ocho, en los que están los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada, porque además ellos no se han acercado con nosotros y solo han empezado a vender boletos”, dijo la regidora al hablar sobre la cancelación del concierto del Komander.

El Komander se presentaría con los cantantes “Chuy” Lizárraga y “El Gallito” Elizalde hoy 19 de mayo en la Plaza de Toros Cancún.

¿Qué piensan las autoridades de Cancún sobre artistas como Peso Pluma?

La funcionaria de Cancún sostuvo que además de la violencia que generan artistas como Peso Pluma y el Komander, otra de las razones que llevó a vetar a los cantantes de corridos “belicosos” es el importante dispositivo de seguridad que se requiere para sus presentaciones.

“Llevamos varias patrullas de policías preventivos, de la estatal, Policía Turística y Guardia Nacional; además Marinos y agentes de Tránsito, por lo que tener que desplegar este gran operativo de seguridad para un espectáculo, cuando ellos están para garantizar la seguridad de la ciudadanía en las regiones, en los fraccionamientos... con todo respeto para los artistas, pero para nosotros es prioridad dar seguridad a la ciudadanía”, expuso la regidora.

Aunque para los amantes de los corridos tumbados en Cancún no todo está perdido, pues las autoridades no descartaron que en un futuro se vuelvan a presentar en la ciudad, pero bajo el acuerdo de que no canten canciones “muy explícitas y que hacen apología del narcotráfico”.