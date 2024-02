David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos informó que sí se realizará el paro nacional de transportistas hoy lunes 5 de febrero pese a lo asegurado por el gobierno federal.

Sigue en vivo los bloqueos que realizaran los transportistas en diferentes carreteras del país a partir de las 7:00 horas, donde se realizarán manifestaciones pacíficas.

De acuerdo con David Muñoz, el acuerdo de llevas a cabo diferentes mesas de trabajo no implica que el paro nacional de transportistas, pues no dejarán las movilizaciones hasta que vean resultado favorables.

“No es paro, son manifestaciones pacíficas en las carreteras del país como ya se ha mencionado. La manifestación sigue, esto se va a llevar a cabo a partir de mañana a las 7 de la mañana, a más tardar las 8″ David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos

Esta manifestación pacífica fue convocada luego de los diversos asaltos con violencia que se han registrado al robo de transporte por lo que Muñoz pidió a la población ser comprensiva con la movilización pues “nos están matando”.

El paro nacional de transportistas se llevará a cabo en carreteras de:

Querétaro

Chihuahua

Sinaloa

Veracruz

Tabasco

Para nacional de transportistas no es un bloqueo, asegura Fematrac

Por su parte, Lauro Rincón Hernández, dirigente de la Federación México Americana de Transportistas A. C. (Fematrac), aseguró que el paro nacional de transportistas no es un bloqueo, pues no buscan afectar a la población en general.

“Sí vamos a realizar el paro, pero dejamos claro que no vamos a cerrar las calles, vamos a dejar el paso a los usuarios” Lauro Rincón Hernández, dirigente de la Fematrac

Sin embargo, aclaró que el paro sí se va a realizar para exigir seguridad para los transportistas que han sido agredidos e incluso asesinados en diferentes carreteras de México.

De acuerdo con las exigencias realizadas al gobierno federal se pidió más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras debido a la inseguridad.

Asociación de Conductores Federales Unidos: gobierno prometió mesas de trabajo una vez al mes

David Muñoz negó que se haya llegado al acuerdo de suspender el paro nacional de transportistas luego de que se acordara iniciar con mesas de trabajo con el gobierno federal.

De acuerdo con el presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos, no dejarán de manifestarse hasta obtener resultados “con seriedad y sin simulaciones”.

Resaltó además de se acordó con el gobierno federal realizar una mesa de trabajo este lunes 5 de febrero y a partir de entonces, una cada mes; sin embargo, “eso no quiere decir que no nos vamos a manifestar”.