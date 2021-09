No son suficientes las acciones sobre migración de México y Estados Unidos: Acnur

Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aseguró que las acciones para contener la migración de México y Estados Unidos, no son suficientes.

El representante del Acnur, dijo que, actualmente las acciones de México en temas de migración no son suficientes pues sus instrumentos de asilo y contención no alcanzan para la población migrante.

Por un lado, los migrantes, para solicitar asilo deben acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), mientras que el gobierno mexicano intenta contener el movimiento migratorio .

“Uno es el asilo, o sea, pasar por la COMAR y el otro es intentar de contener este movimiento. Pues esto no es suficiente y no son las maneras realmente donde se pueda buscar una solución que vaya más allá de una respuesta inmediata”

En entrevista para Así las cosas, el representante del Acnur aseguró que e s necesario implementar instrumentos que se adapten a las necesidades de los migrantes, pues las situaciones de todos son diversas.

Además, resaltó que la contención no solo es un tema humanitario, sino un tema que debe considerarse peligroso porque “la contención puede resultar en exceso de violencia” y recalcó que no es eficaz.

Por otra parte, el representante del Acnur, se pronunció en contra de la expulsión de migrantes por Estados Unidos con la aplicación del Título 42, implementado para deportar a quienes solicitan asilo.

Giovanni Lepri aseguró que éstas son expulsiones sin un procedimiento migratorio y sin que las personas puedan expresar su miedo en ser devueltos a sus países de origen.

“Esa es la base del derecho internacional, la base del concepto de no devolución de personas que necesitan protección”

Lepri declaró que la devolución de migrantes a sus países de origen o de tránsito tienen que hacerse de “manera justa” y eficientes.

Pero no se puede evitar, por ningún motivo, este paso, cosa que sí está sucediendo desde Estados Unidos hacia México y luego hacia sus países de origen.

“Eso es lo que está pasando en este momento. Las expulsiones bajo el título 42 que son desde Estados Unidos hacia México o desde Estados Unidos hacia México y después hacia Guatemala o directamente hacia sus países de origen, tienen ese punto. No hay un procedimiento migratorio y no hay la posibilidad de que estas personas levanten la mano y digan ‘no, yo tengo miedo de que me devuelvan a mi país’”

Giovanni Lepri, representante en México del Acnur