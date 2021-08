“Mujeres que buscan”: Inauguran exposición fotográfica sobre desaparecidos

México.- Colectivos de familias de desaparecidos junto a las secretarías de Gobernación y Cultura, inauguraron la exposición fotográfica “Esos rostros que ves. Mujeres que buscan” en el Centro Cultural Los Pinos .

En el marco del próximo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, presentaron dicha exposición fotográfica para dignificar la lucha de las familias, sobre todo de las mujeres, que buscan .

En la inauguración de “Esos rostros que ves. Mujeres que buscan”, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, recordó que las personas desaparecidas nos faltan en todas y todos , y que no se trata de cifras, son personas.

La exposición “Esos rostros que ves. Mujeres que buscan” son fotos de mujeres integrantes de los colectivos Las Rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa y Orizaba-Córdoba, en Veracruz.

Para presentar la muestra, estuvo presente Araceli Salcedo, mamá de Fernanda Rubí, joven desaparecida el 7 de septiembre 2012 en Orizaba, quien explicó el significado de la exposición para muchas familias.

Araceli Salcedo espera que la muestra cree conciencia en la sociedad y dijo que estar en Los Pinos tiene es “algo histórico” porque pasaron por ahí “gobernantes indiferentes” a esta crisis.

También participó Mirna Medina , fundadora de las Rastreadoras de El Fuerte, quien lamentó que ninguna familia ni la exposición “deberíamos de estar aquí”.

“Nadie tiene el derecho de desaparecer a nadie. No deberíamos estar aquí, no debería haber madres buscando con una pala pero debemos seguir la lucha hasta encontrarles y por la no repetición”.

Mirna Medina