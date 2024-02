Denuncian @fgcabezadevaca ante el @INEMexico para que le niegue el registro como diputado plurinominal, por no cumplir los requisitos por no ser ciudadano mexicano, no tener residencia permanente en Tamaulipas y estar inhabilitado por parte de la Secretaría de la Función… pic.twitter.com/7awd4GjnDZ