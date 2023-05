"Morena nacional no está convocando a una protesta frente a la SCJN para el 20 de mayo", aseguró #PorLaMañana el dirigente nacional del partido, @mario_delgado. Dijo que ellos no mandaron y no avalan el plantón que se mantiene frente a la Corte donde insultan a la ministra Piña pic.twitter.com/NDa46G9fly