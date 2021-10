México. - Mario Delgado, presidente de Morena, aseguró que el partido rechazará la propuesta del Presupuesto Alternativo 2022 que presentará la coalición “Va por México”.

Luego de que “Va por México”, integrada por el PAN-PRI-PRD, anunció que prepara un Presupuesto Alternativo, Mario Delgado señaló que Morena no coincidirá.

En conferencia de prensa de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado destacó que ya conocen cómo será la propuesta de Presupuesto Alternativo que presentará la oposición, conformada por Va por México

Según en líder de Morena, “Va por México” buscará reducir el presupuesto que se destinan a los programas del Bienestar, como la pensión a adultos mayores y a personas con discapacidad.

Así como la reducción del presupuesto a los proyectos del sureste de México, como el Tren Maya, el corredor Transístmico y la refinería Dos Bocas.

“Ya sabemos que no va a haber un punto de encuentro en el Presupuesto de Egresos porque tenemos dos visiones completamente diferentes, no van a regresar los moches, no van a regresar sus etiquetados y el presupuesto se va a ir destinando de manera prioritaria a quienes más lo necesita”

Mario Delgado, presidente de Morena