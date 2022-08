Tras las irregularidades en la elección de consejeros de Morena del 30 y 31 de julio, el diputado federal por Oaxaca, Armando Contreras Castillo, afirmó que se deben modificar los métodos de elección interna.

Armando Contreras, quien también fuera ex presidente del Consejo Estatal de Morena y ex secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos del partido a nivel nacional, dijo que una elección interna no puede repetirse por lo que se debe modificar el formato.

Armando Contreras denuncia que le “rasuraron” votos en la elección de consejeros de Morena

Armando Contreras señaló que él mismo fue víctima de la colocación de número a modo para que quedara eliminado, pues le reconocieron solo mil 030 de posibles tres mil 650, como elegible en el Distrito 2.

“Fui elegible en el distrito 2 de Oaxaca, me reconocieron 1030 votos de 3650 posibles, las mesas directivas rasuraron los resultados en los dos primeros centros de votación, aún así, resultaba electo, pero esperaron para dar los resultados de la tercera sede para colocar los números de forma tal que quedara eliminado” Armando Contreras. Diputado Morena

Todas estas irregularidades en las asambleas distritales responden, explicó, a que Morena se ha convertido en el principal partido del país y ello hace que propios y extraños quieran estar en él, además de cacicazgos estatales y regionales.

Es importante modificar el proceso de selección de Consejeras y Consejeros de Morena, para arribar a los altos estándares democráticos dignos de la #4T. pic.twitter.com/UOacp3TlgA — ARMANDO CONTRERAS CASTILLO (@ArmandoContCast) August 5, 2022

Armando Contreras: Comisión de Elecciones tuvo descuidos en conformación de mesas de votación

Señaló que la Comisión Nacional de Elecciones tuvo el descuido en la conformación de las mesas directivas receptoras del voto en varias zonas del país.

Ello derivó que en muchos lugares el resultado no expresara la pluralidad del movimiento.

“Ahora que Morena se ha convertido en el principal partido del país, donde propios y extraños quieren estar en el, hacer una elección con ese mismo método, tenía sus propios riesgos, más aún que la Comisión Nacional de elecciones descuidó en la conformación de las mesas directivas receptoras del voto en algunas zonas del país, lo cual provocó que en muchos lugares francamente no se tomara en cuenta la voluntad de la militancia y evitó que los resultados expresaran la pluralidad del movimiento” Armando Contreras. Diputado Morena

Al pedir que se revise la paquetería electoral, Armando Contreras señaló que se debe empezar por Oaxaca debido a los excesos.

Esta revisión busca impedir que se recurra a impugnaciones, que no son del gusto del movimiento y que dañaría aún más a Morena.

Armando Contreras dijo esperar que este sea el último ejercicio con estas características y dar paso a que el Congreso Nacional de Morena, de septiembre, apruebe nuevos documentos internos.

El objetivo es dejar de lado vicios y viejas prácticas, para pasar a altos estándares democráticos que sean “dignos de los principios y de la 4T”.

Por ello propuso que se integren alrededor de 68 mil 989 comités comunitarios, uno por cada sección electoral, donde participen para elegir a los congresistas nacionales.

A partir de ello, cada comité participará para nombrar a 5 hombres y 5 mujeres que ocuparán los cargos de consejeros.

De esa manera dijo se combatiría la exclusión, se evitarían los traslados lejanos y la coacción del voto.