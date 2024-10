Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteraron su lucha en contra de la reforma al Poder Judicial, así como de la supremacía constitucional de Morena en el Congreso dela Unión; “no estamos rendidos”, afirmó el ministro Javier Láynez.

Durante la emisión de hoy 28 de octubre del programa de Grupo Fórmula conducido Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Láynez dijo siguen pendientes controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial.

En ese sentido, cabe recordar que la reforma al Poder Judicial ya forma parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); esto luego de su aprobación y adhesión al Diario Oficial de la Federación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El ministro Javier Láynez afirmó que la SCJN insistirá en echar abajo la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Láynez dijo que solo queda esperar el trámite de las controversias y acciones de inconstitucionalidad.

Ciro Gómez Leyva: ¿No tienen nada más que hacer?

Supremacía Constitucional: Cámara de Senadores aprueba en lo general y en lo particular el dictamen en sesión nocturna; cuelgan manta vs Morena y más

Cabe recordar que Morena aprobó una “Supremacía Constitucional” en el Congreso para “blindar” reformas constitucionales como la Reforma Judicial, y así reafirmar que la Ley de Amparo, suspensiones y acciones de inconstitucionalidad no proceden en este caso.

El ministro Javier Láynez insistió en que el papel de la SCJN ante la reforma al Poder Judicial es seguir las vías institucionales, hecho por el que Ciro Gómez Leyva señaló el tiempo que ha tardado el proceso de las controversias y acciones de inconstitucionalidad.

Ciro Gómez Leyva: ¿Por qué no han resuelto el tema de las controversias?

Ministro Javier Láynez: Porque tienen un trámite, Ciro, no es...

Ciro Gómez Leyva: ¿Tan largo, Javier?

Ministro Javier Láynez: Bueno, parece largo pus no lo es. Cuando entra una de esas acciones o controversias se solicita un informe tanto al Ejecutivo como al Legislativo, tienen un plazo para resolver, a eso se llama instrucción. O sea...

En este punto la comunicación se perdió con el ministro de la SCJN. Momentos después se restableció la llamada telefónica y el ministro insistió en defender su postura en contra de la reforma al Poder Judicial. A pregunta expresa de Ciro Gómez Leyva sobre si los ministros están rendidos, esto dijo:

“No, no, no. De ninguna manera. No estamos rendidos y además estamos platicando con la gente en el Gobierno en el Legislativo, tratando de convencer, a pesar de que estamos viendo como cada vez con esta reforma van poniéndonos obstáculos muy difíciles, no lo voy a negar, de superar, pero, insisto, yo creo que aquí, y perdóname que aproveche esta entrevista para decirle a todos los que nos escuchan que esto ya trasciende al conflicto entre el Poder Judicial y los otros poderes porque esto es grave pero es grave para la ciudadanía”

Ministro Javier Láynez