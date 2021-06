Miguel Torruco Garza se burla de Ricardo Anaya por autorizar a AMLO tomarse una caguama

México. - Miguel Torruco Garza, candidato de Morena a diputado federal, se burló de Ricardo Anaya por “autorizar” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomarse una caguama.

Este 9 de junio, AMLO le pidió permiso a Ricardo Anaya para tomarse una caguama y celebrar que Morena ganó 11 de 15 gubernaturas en las elecciones 2021.

Ante la petición de AMLO, Ricardo Anaya respondió que le daba permiso y que él también se estaba tomando una cerveza victoria en el poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Ricardo Anaya también mencionó que se tomaría otra caguama en Querétaro, entidad que gobernará el panista, Mauricio Kuri.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24.”

Ricardo Anaya