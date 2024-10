Miguel Ángel Yunes Márquez, aún senador de PAN, acusó a los integrantes de su partido de “mentirosos y ladrones” durante otro foto a favor de Morena; esto por la “supremacía constitucional” que se aprobó en el Congreso de la Unión.

Ayer jueves 25 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó reformar los artículos 1 y 103 de la Constitución Política, con la cual se busca “blindar” reformas constitucionales como la reforma al Poder Judicial, y así reafirmar que la Ley de Amparo, suspensiones y acciones de inconstitucionalidad no proceden en este caso.

En ese sentido, el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez ha sido clave en el proceso de la reforma al Poder Judicial para que Morena y aliados logren la mayoría calificada en el Congreso, situación por la que ayer 24 de octubre se manifestó en contra de su aún bancada del PAN en el Senado, partido que ya puso en marcha su proceso de expulsión.

Miguel Ángel Yunes Márquez criticó a la bancada del PAN durante su voto a favor de la supremacía constitucional de Morena en el Congreso dela Unión; hecho por el que señaló una actitud “antidemocrática” de parte del PAN por ser expulsado de su bancada “por votar en conciencia”.

“Y lo que voy a hacer es que les voy a responder con la ley en la mano”, afirmó el aún senador del PAN durante la sesión de ayer 24 de octubre en el Senado de la República, donde aseguró que el Tribunal Electoral le dará la razón en torno a su expulsión, y así el PAN quedarán en “ridículo”.

“Pero más ridículo todavía como vienen a decir que van a regresar los recursos que legítimamente me corresponden”, dijo el senador quien explicó que su bancada solicitó el “favor” de quedarse con los sus recursos correspondientes como legislador debido a que su salida del PAN no ha sido oficial.

“Fueron a pedir el favor de que como formalmente no había salido yo de la bancada, quedarse con ese dinero. Esa es la realidad, no sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones. Les exijo que regresen ese dinero, y que no me lo regresen a mí, que se lo den a una fundación benéfica en favor de los veracruzanos”

