El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un video desde las cuentas oficiales del Gobierno de México donde se compara con San Francisco de Asís.

De acuerdo con AMLO, no le importan ni le interesan los bienes materiales y no le interesa el dinero, por lo que considera que se parece a San Francisco de Asís, conocido por sus buenas acciones, su humildad y su devoción a Dios.

“No me importa lo material, no me interesa”

AMLO