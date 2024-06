Max Cortázar reveló que Marko Cortés, presidente nacional del PAN, hizo berrinche porla llamada de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum tras su abrumadora derrota en las elecciones México 2024.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Max Cortázar, ex vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, reveló como fueron los momentos de espera y derrota para la alianza de Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN, PRD) el pasado domingo 2 de junio en las elecciones México 2024.

Cabe recodar que previo a la publicación de los resultados oficiales del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), la alianza opositora se declaró ganadora de la elección presidencial por los supuestos datos reportados en las casas encuestadoras contratadas.

En los momentos de tensión por la derrota de la alianza de Fuerza y Corazón por México, Max Cortázar reveló que Marko Cortés hizo un tremendo berrinche por la llamada de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum para reconocer su triunfo.

Además, el vocero explicó que Marko Cortés “se molestó” porque considera que debe consultarse toda decisión del proceso electoral.

“A Marko Cortés no le gustó, no sé porqué. No sé si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe de consultar, pero pues él no nos consultó a ningún mexicano lo que hizo en Coahuila, creo que le hizo un gran daño a la campañas, no solamente a la federal sino de las locales.

Eso es una decisión personal y del equipo que si eres demócrata creo que estás obligado a reconocer tu derrota”

Max Cortázar, ex vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez