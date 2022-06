El presidente de Morena; Mario Delgado, pidió al movimiento blanquiazul, el PAN, hacer su destape de aspirantes a la presidencia en un Starbucks “porque no tienen gente”.

En conferencia de prensa, el dirigente guinda, invitó al presidente del PAN, Marko Cortés, a efectuar su propio evento, sin embargo, en forma de burla, dijo que el blanquiazul lo haría en una tienda de Starbucks, porque no tienen gente.

“Eso dice Marko Cortés, pues imagínate donde él pudiera organizar un acto así.

Pues no hay manera, no llega nadie. Digo, lo podrían organizar en un Starbucks, pero digo “no tienen pueblo, no tienen gente”.

Ellos están en otra cosa. Son un partido que está en extinción junto con el PRI, decidieron mezclarse, salieron del closet y eso es lo que la gente evalúa, por eso les va tan mal.”

Mario Delgado