María Macarena Chávez, diputada del PRD, soñó con ser “La Reina del Sur”; lo reveló en plena sesión

La diputada del PRD, María Macarena Chávez, reveló que soñó con ser “La Reina del Sur”, mientras se encontraba en una sesión plenaria.

Fue durante la Sesión Ordinaria del 3 de febrero de la Cámara de Diputados, mientras sus compañeros saludaban al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que la diputada comenzó a compartir sus sueños.

La legisladora no notó que su micrófono se encontraba encendido cuando comenzó a compartir su experiencia con el Covid-19 con Alejandro Azcoitia.

Durante un receso de la Sesión Ordinara por la visita del embajador Ken Salazar, la diputada del PRD y secretario de la Mesa Directiva, aprovechó para compartir que soñó que era “La Reina del Sur” cuando tuvo Covid1-9.

Debido a que la sesión se había detenido y los legisladores se encontraban entretenidos con el embajador, Chávez comenzó a platicar con el director de trámite Legislativo.

La diputada del PRD le compartió que, durante su aislamiento por Covid-19, comenzó a ver algunas series.

Sin embargo, la que más la impactó fue “La Reina del Sur”, pues hasta soñó que era el personaje interpretado por Kate del Castillo.

“Yo la primera que vi fue la de La Reina del Sur, ahí fue cuando me aficioné…un día estaba tan emocionada viéndola que un día me desperté y me sentí extraña, me sentía rara y que me empiezo a acordar. Yo soñé que yo era La Reina del Sur”

María Macarena Chávez, diputada del PRD