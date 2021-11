La diputada federal Margarita Zavala criticó a Marcelo Ebrard por la reunión que sostuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Esto luego de que Marcelo Ebrard compartiera una fotografía donde se le ve con Macron y asegura que coinciden en que se debe apoyar económicamente para los proyectos climáticos en países en desarrollo.

Margarita Zavala criticó las publicaciones de Marcelo Ebrard y pidió que le dijera al mandatario francés, Emmanuel Macron, que para el 2022 México no invertirá en el cuidado del medio ambiente.

Desde redes sociales, Margarita Zavala criticó los dichos de Marcelo Ebrard y aseguró que el gobierno de México no invertirá para el 2022 en el cuidado del medio ambiente a pesar de su presencia en la COP26.

Margarita Zavala cuestionó el porqué Marcelo Ebrard no mencionó a Emmanuel Macron que el gobierno del país no busca invertir en la crisis climática que enfrenta.

Además, Margarita Zavala pidió que en sus intervenciones en la COP26 no olvide decir que le quitaron el 40 por ciento del presupuesto al órgano encargado del pago por servicios ambientales.

Margarita Zavala también pidió que Marcelo Ebrard hablara, en la Convención sobre el Cambio Climático, sobre la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de México, con la que los diputados y senadores de la oposición no se encuentran de acuerdo.

"¿Por qué no le plática que para este 2022 el gobierno de México no pretende invertir en el cuidado del medio ambiente? En sus intervenciones no se le olvide decir que le quitaron el 40% al órgano que se encarga del pago por servicios ambientales y de la Reforma Eléctrica, etc”

Margarita Zavala