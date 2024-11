El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, se burló por las suposiciones de una intervención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el cateo en Plaza Izazaga 89.

En conferencia de prensa, el secretario ironizó que “ya parece” que el presidente electo llamaría para mostrar su preocupación por la plaza donde se venden productos procedentes de China.

Asimismo, resaltó que los productos “pirata” que se decomisaron el pasado 28 de noviembre,en la plaza Izazaga 89 no solo son originarias de China, sino de países como:

Esto luego de que medios como Reforma afirmaran que el cateo realizado el 28 de noviembre tenía relación con una supuesta orden de Donald Trump hacia el gobierno de México por sus relaciones comerciales con China.

El secretario Marcelo Ebrard se burló de esta suposición y resaltó que Donald Trump no le habló para decirle que “está muy preocupado por la plaza china” de la CDMX.

“Ya parece que Trump me va a decir, ‘oye, I’m very worry with the China place in Mexico city Izazaga’ No, no me dijo eso”

